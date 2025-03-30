Ekrem İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' paylaşımı: 'Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 20:05

Güncelleme: 30.03.2025 - 20:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Bayramı tatiline özel düzenlediği “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” ile 9 gün sürecek kapsamlı bir etkinlik takvimine başladı. Bugünden itibaren 6 Nisan'a kadar, başta Saraçhane İBB Yerleşkesi olmak üzere İBB’ye ait birçok mekanda bayram coşkusu gün boyu süren etkinliklerle yaşanacak.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Saraçhane görüntülerini paylaşıp, şu mesajı verdi:

"Bu güzel görüntüler İstanbullunun, demokrasinin evi Saraçhane’den.

İstanbullular, anneler ve babalar çocukları ile hep birlikte, milletin iradesinin sahipleri coşkuyla, komşuluğun ve hemşehriliğin tadını çıkarıyor.

Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz.

Sevgili annelere, babalara, İstanbul’un güzel insanlarına tekrar iyi bayramlar dilerken; marifetlerinizi esirgemeden evden kurabiye, börek, tatlı getirip komşularınızla paylaşma çağrısı yapıyorum.

Bereketimiz, dostluğumuz ve muhabbetimiz artsın.

Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak.

Her şey çok güzel olacak."