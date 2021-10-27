Ekrem İmamoğlu'ndan 'Şebnem Şirin' paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 21:27
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Şebnem Şirin' paylaşımı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, evinde Furkan Zıbıncı adlı erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldrülmüştü. Evden otomobiliyle kaçarken görülen Zıbıncı ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Cinayetin ardından sosyal medyada Şebnem Şirin için binlerce tweet atıldı.

‘#ŞebnemŞirin‘ etiketi Twitter’da ‘trend topics‘ listesinde birinci sıraya yükselirken; spor, sanat ve siyaset camiasından pek çok isim kadın cinayetlerine tepki gösterdi, İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Şebnem Şirin için paylaşımda bulundu. İmamoğlu, #ŞebnemŞirin etiketiyle "Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter Artık!" ifadelerine yer verdi.


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