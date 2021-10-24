Ekrem İmamoğlu'ndan 'Yeni Taksi sistemi' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'Yeni Taksi sistemi'nde getirecekleri iyileştirmeleri açıkladı.
İstanbul'da uzun zamandır devam eden taksi sorunu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İBB yeni taksi projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, getirecekleri iyileştirmeleri 3 başlıkta paylaştı.
İmamoğlu, taksi esnafının aylık net gelirinin 6.222 lira olacağını ifade ettiği paylaşımında, İBB'nin taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödeyeceğini söyledi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler;
- Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak
- İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek
- Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak
- Eve gidiş gelişte servis sağlanacak
- 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek
- Mesai saatleri, İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak
- SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak
- Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek
Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2021
??Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak
??İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek
??Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak
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