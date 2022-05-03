Ekrem İmamoğlu'ndan seçim çıkışı

03 Mayıs 2022 Salı, 19:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Rize'ye yaptığı ve sabah saatlerinde başlayan bayramlaşma ziyareti saat 19.00 sıralarında sona erdi.

İyidere, Derepazarı, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı'da kendisini karşılayan hemşehrileri ile coşkulu bir buluşma gerçekleştiren İmamoğlu, yaptığı her konuşmada 6'lı masaya ve Millet İttifakı'na vurgu yaptı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini söyledi.

İmamoğlu "Biz bu yolculuğun ucunda Cumhuriyet'in ikinci yüz yılının başında bunu halletmeliyiz. Halledeceğiz. Bu seçimi birilerine karşı da kazanmayacağız. Bu seçimi bugünkü iktidar partisine oy verenler için de kazanacağız. Çünkü onlara güzel bir yaşam hediye edeceğiz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu ayrıca "Bazen sabah kalkıyorum aklıma gelmeyen tehditler, hakaretler, kararlarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Şu gençlerin kararlılığı, inancı var ya... Şu milletin kararlılığı ve inancı var ya... Vız gelir tırıs gider. Hakka, hukuka uygun işler yapacağız. Gerisi teferruat. Ne yaparlarsa yapsınlar, sadece bir yıl geceli gündüzlü herkes sorumluluğunu yerine getirecek" ifadelerine yer verdi.

"MİLLETÇE BÜYÜK BİR SORUMLULUK İÇİNDEYİZ"



İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ama bir o kadar da vatansever, tereddütsüz insanını seven, çok cesur demokrat Karadenizliler var. Dolasıyla ben İstanbul'da bir iddia koymuştum. Demiştim ki; ben İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım. Şimdi bir iddia daha koyacağım; ben gelmiş geçmiş en demokrat Karadenizli olacağım. Sorumluluklarımızı hatırlamamız lazım. Milletçe büyük bir sorumluluk içindeyiz. Elbette bayramınızı tebrik etmeye geldim.





Ramazan Bayramı'nın güzelliklere vesile olmasını temenni etmek ve sizlerle kucaklaşmak için geldim. Ama aynı zamanda sorumluluğumuzu hatırlatmak için buradayım. Birlikte başarmak zorunda olduğumuz bir sürecin içine girdik. O birlikte kavramının içerisinde elbette ki gururla söylüyorum ki; liderliğini bu ülkenin kurucusu partisi olan CHP yapıyor. Bir 6'lı masa kuruluyor ve bu masa da Türkiye'nin demokrasi geleceği tartışılıyor. Haklar, özgürlükler konuşuluyor. Yani bir tek ses, söz, tek kişinin aklı değil; milletin aklı felsefesi üzerine bir sistem kurulmak isteniyor. Çünkü geçmişten bugüne işletilen demokrasi süreci ne yazık ki son birkaç yılda büyük bir erozyona uğradı.



"6'LI MASA BU SÜRECE ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR"



Ben mesela şöyle hayal ediyorum; bana devletim avazım çıktığı kadar fikrimi söyleme hürriyetini vermeli. Bana devletimin her kurumu adaleti, şeffaflığı hatırlatmalı. Bana devletimin her kurumu, bireyi özgürlüğü hissettirmeli. Bana devletim çocuklarımızın geleceğe baktığında kendisini fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak görmesini hissettirmeli.





6'lı masa bu sürece çok sıkı çalışıyor. İstabul'da büyükşehir belediye seçimini nasıl kazandım? Çok teşekkür ediyorum, kendisine minnet ve saygı duygularımı iletiyorum. Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu beni aday gösterdi. Ona minnet duygularımı iletiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Fındıklı'ya kocaman selamını iletiyorum. Aynı zamanda tereddütsüz her zor anımızda yanımızda durarak her türlü desteğini ortaya koyarak ittifakımızın en güçlüsü ortaya olarak kıymetli Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener... Onun da desteğiyle beraber İstanbul'da seçimi aldık.



"BU SEÇİMİ BUGÜNKÜ İKTİDAR PARTİSİNE OY VERENLER İÇİN DE KAZANACAĞIZ"

