Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın memleketi Rize'den 'seçim' mesajı

03 Mayıs 2022 Salı, 11:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti programı başladı.

Trabzon Havalimanı'na gelen İmamoğlu, Rize ve Artvin'e hareket etmesinin ardından Rize'nin İyidere İlçesine geçti. Rize'deki Derepazarı Belediyesi önünde yurttaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, "Rize seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı.

İmamoğlu, burada daha sonra yurttaşlara seslendi.

"BİR KİŞİ DEĞİL, MİLLET KAZANACAK"

"85 milyon vatandaşımız rengarenk. Ben 16 milyonluk İstanbul'dan geliyorum. Ben hepsinin selamını getirdim Rize'ye... Bu güzel renklerimizi korumak, onları geliştirmek elimizde" diyen İmamoğlu, "Ben size bir şey hatırlatayım; güzel Rizemizin, özellikle Karadeniz'in illerinin neden nüfusu yaşlanıyor farkında mısınız? Çünkü çocuklarınız burada durmak istemiyor. Doğru mu? O zaman bir şeyler ters gidiyor. Bakın bizim gençlerimiz, bırakalım Rize'yi memleketimizde durmak istemiyor, kaçar gibi yurt dışına gitmek istiyor. Hep beraber düzelteceğiz. Millet kazanacak millet! Bir kişi değil, millet kazanacak" şeklinde konuştu.

"Çayda ve tarımda yaşanan sorunu çözeceğiz" diyen İmamoğlu, "Ben, buranın bir evladı olarak istiyorum ki çocuklarımız ekmeğini burada bulsun" ifadelerini kullandı.

"EN GÜÇLÜ NEFERİ OLACAĞIM..."

Farklı görüşlerdeki 6 siyasi partinin "memleketin özgürleşmesi için" bir araya geldiğini anlatan Ekrem İmamoğlu, "Ben de 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin, İBB Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım" dedi.

Yerel seçimlerde yapılan ittifakla, İstanbul'a yüksek bir oy oranıyla seçildiğini anımsatan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

İmamoğlu şunları söyledi:

"YÜZDE 60 DEĞİŞİM İSTİYOR"

Ben 'İstanbul ittifakının adayıyım' demiştim. Günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İBB Başkanı seçildim. Şimdi de bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz. Bu masanın en büyük vaadi; barıştır, huzurdur, milletçe dimdik ayakta olmaktır.