Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın memleketi Rize'den 'seçim' mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'de coşkuyla karşılandı. Burada yurttaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, "Bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti programı başladı.
Trabzon Havalimanı'na gelen İmamoğlu, Rize ve Artvin'e hareket etmesinin ardından Rize'nin İyidere İlçesine geçti. Rize'deki Derepazarı Belediyesi önünde yurttaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, "Rize seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı.
İmamoğlu, burada daha sonra yurttaşlara seslendi.
"BİR KİŞİ DEĞİL, MİLLET KAZANACAK"
"85 milyon vatandaşımız rengarenk. Ben 16 milyonluk İstanbul'dan geliyorum. Ben hepsinin selamını getirdim Rize'ye... Bu güzel renklerimizi korumak, onları geliştirmek elimizde" diyen İmamoğlu, "Ben size bir şey hatırlatayım; güzel Rizemizin, özellikle Karadeniz'in illerinin neden nüfusu yaşlanıyor farkında mısınız? Çünkü çocuklarınız burada durmak istemiyor. Doğru mu? O zaman bir şeyler ters gidiyor. Bakın bizim gençlerimiz, bırakalım Rize'yi memleketimizde durmak istemiyor, kaçar gibi yurt dışına gitmek istiyor. Hep beraber düzelteceğiz. Millet kazanacak millet! Bir kişi değil, millet kazanacak" şeklinde konuştu.
"Çayda ve tarımda yaşanan sorunu çözeceğiz" diyen İmamoğlu, "Ben, buranın bir evladı olarak istiyorum ki çocuklarımız ekmeğini burada bulsun" ifadelerini kullandı.
"EN GÜÇLÜ NEFERİ OLACAĞIM..."
Farklı görüşlerdeki 6 siyasi partinin "memleketin özgürleşmesi için" bir araya geldiğini anlatan Ekrem İmamoğlu, "Ben de 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin, İBB Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım" dedi.
Yerel seçimlerde yapılan ittifakla, İstanbul'a yüksek bir oy oranıyla seçildiğini anımsatan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.
İmamoğlu şunları söyledi:
"YÜZDE 60 DEĞİŞİM İSTİYOR"
Ben 'İstanbul ittifakının adayıyım' demiştim. Günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İBB Başkanı seçildim. Şimdi de bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz. Bu masanın en büyük vaadi; barıştır, huzurdur, milletçe dimdik ayakta olmaktır.
Video Haberler
- Kiracı olarak girdiği evi soydu
- Bakanlık zeytin yönetmeliğini savundu
- Bursa’da korkutan yangın!
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın
- Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
- Dağcılar 'ölüm yamacı'nda: Riskli kaya avı başladı
- Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler ortaya çıktı
- Feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
- Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- Sedat Peker, Erdoğan ile helalleşme videosu çekecek mi?
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi
- Bayramda kar sürprizi: 'Lapa lapa kar yağıyor'
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- O sözlere açıklama geldi
- Hakaretin perde arkası
- AKP'de 'yorgunluk' istifası