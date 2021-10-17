Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki taksi tartışmaları ile ilgili paylaşım yaparak "İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifinin 9. kez oy çokluğu ile reddedilmesi gündemde yerini korurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.
"SÖZ VERDİK"
"İstanbullulara bir söz verdik" diyen İmamoğlu, "Taksi plakası ağalığı bitecek" sözlerini hatırlattı.
İmamoğlu, paylaşımında "Bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun" dedi.
İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 17, 2021
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