Ekrem İmamoğlu'ndan 'TÜGVA' tepkisi: İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğiz. İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak TÜGVA'ya tepki gösterdi.
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) döneminde 2 bin TL'ye kiraladığı Büyükada İskelesi'nin üst katını mahkeme kararına rağmen tahliye etmemesi üzerine söz konusu vakıf tartışma konusu olmaya devam ediyor.
İBB, vakfa 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen Edirnekapı’daki bina için de vakfa ihtar çekmişti. Bunların yanı sıra gazeteci Metin Cihan TÜGVA’nın, onlarca ismi ‘torpille’ çeşitli devlet kurumlarındaki kadrolara yerleştirdiğini öne sürmüş, çok sayıda belge de dolaşıma girmişti.
'İSTANBULLULARIN HAKKINI, BİR AVUÇ İNSANA YEDİRMEYECEĞİZ'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmalar sürerken vakfa sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu "İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğiz. İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbulludan daha güçlü kimse yoktur" paylaşımı yaptı.
İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğiz. İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbulludan daha güçlü kimse yoktur.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 12, 2021
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