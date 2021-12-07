Ağbaba'dan Bakan Dönmez'e kalıcı yaz saati uygulaması tepkisi: 'Yalan söylüyorsunuz!'

07 Aralık 2021 Salı, 12:31

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kalıcı saat uygulamasıyla ilgili verdiği soru önergesine Bakan Dönmez'in cevabı tepki toplamaya devam ediyor.

Bakan Dönmez, "Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL’dir. Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üye ülkelere 28 Mart 2021’den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı ile iletilmiş olup Avrupa Birliği de kendi üyelerine bu doğrultuda adım atmalarını önermiştir. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır” demişti.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Bakan Dönmez'in yanıtladığı soru önergesine CHP'li Veli Ağbaba sert yanıt verdi. "Yalan söylüyorsunuz" diyen Ağbaba, "İnsanlar karanlıkta uyanıyor, okula/işe gidiyor, gün yüzü görmüyor. Türkiye'yi dünyanın en mutsuz ülkesi yaptınız! Bari susun, şu akıldışı uygulamayı savunmayın artık" dedi.