İBB Sözcüsü Ongun'dan Taksiciler Odası Başkanı'na: Yeni düzenlemeyle direksiyona geçecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin 'taksi plaka ağaları'yla ilgili hamlesine karşı harekete geçen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu hakkında imalı bir paylaşımda bulundu.
AKP-MHP'ye yakınlığıyla bilinen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) plaka satışında "Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı" şartı arama uygulamasının hukuka aykırı olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti.
Kanunda durumun açıkça ifade edildiğini ileri süren Aksu,"Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz" diye konuşmuştu.
İBB'nin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin plakanın artışını yapamadığını hatırlatan Aksu, bunun için algı oluşturmaya çalıştığını öne sürmüştü.
ONGUN: DİREKSİYONA GEÇECEK
İBB Sözcüsü Murat Ongun da, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'yla ilgili sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Ongun, "Yeni düzenlemeyle, Eyüp Bey de direksiyona geçecek" ifadelerine yer verdi.
Yeni düzenlemeyle, Eyüp Bey de direksiyona geçecek. https://t.co/tcM8FfvJ4C— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 19, 2021
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni sistemin ayrıntıları açıklanmıştı. Taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sisteme göre, taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.
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