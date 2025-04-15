Ekşi Sözlük'e erişim sorunu: Açıklama geldi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 00:23

Güncelleme: 15.04.2025 - 00:23

Türkiye'nin popüler sözlük sitesi Ekşi Sözlük'e kullanıcılar erişimde sorun yaşıyor.

Söz konusu durum hakkında 'Ekşi destek' isimli hesaptan bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "internet servis sağlayıcımızdan kaynaklı bir problem nedeniyle ekşi sözlük ve ekşi şeyler'e erişimde sorun yaşanıyor. servis sağlayıcı ile iletişim halindeyiz, anlayışınız için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.