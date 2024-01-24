İBB’den Ekşi Sözlük’te ‘sansür’ iddiası

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

Ancak bu kez sözlükte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen hesapların gerekçesiz kapatıldığı iddiası gündeme geldi.

Ekşi Sözlük yönetimi Twitter’da, “Aynı IP’den sözlüke giren ve birbirlerinin başlıklarına entry’ler girerek başlıkların görünürlüğünü artırmaya çalışan hesaplar 15/01/2024’te ‘çoklu hesabın kötüye kullanımı’ sebebiyle kapatıldı. Herhangi birini desteklemek, hesabın kapatılma sebebi değildir” açıklamasını yaptı.

“BİZDEN DESTEK İSTEMİŞLERDİ”

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ise “Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz” dedi.

“ADETA ÖDÜLLENDİRİLDİ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Ekşi Sözlük’ün “Murat Kurum’un vatandaşın kamerasını kapatması” ve “Ekrem İmamoğlu’na otobüs kumpası kurulması” başlıklarını açan hesapları kapattığını söyleyen Yılmaz, “15 Ocak’ta birçok kullanıcı bize ulaşıp Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen entry’ler giren hesapların sistematik olarak kapatıldığını ifade etti. Ekşi Sözlük’ün avukatı Gizem Bölükbaşı ile görüştük. Bize Twitter’da da paylaştıkları gibi bir açıklama ile geri dönüş yaptı. Yazarlar ise kuralları ihlal etmediklerini belirtti. Biz de sözlüğün işleyişini önemsediğimizi ama sansürü kabul edemeyeceğimizi söyleyerek hesapların tekrar incelenmesini talep ettik. Ancak geri dönüş olmadı. Bu sessizliğin ardından Ekşi Sözlük adeta ödüllendirildi ve Türkiye erişimine açıldı.”