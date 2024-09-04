El freni tam çekilmeyen resmi araç sitenin bahçesine uçtu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, el freni tam çekilmeyen resmi araç, yokuş aşağı hareket ederek bir sitenin bahçesine uçtu. Çocukların sokakta oyun oynadığı sırada meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:21
El freni tam çekilmeyen resmi araç sitenin bahçesine uçtu
Abone Ol google-news

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Paşa Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, resmi araçta görevli bir kişi, kullandığı aracı sokaktaki yokuşa park etti.

El freni tam çekilmeyen araç, sürücü uzaklaştıktan bir süre sonra hareket etti. Giderek hızlanan araç, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra sokağın karşısında bulunan istinat duvarından bir sitenin bahçesine uçarak ters döndü.

Çocukların sokakta oynadığı sırada yaşanan kazada muhtemel bir faciadan dönüldü. Otomobil çekiciyle kaza yerinden çıkarıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İlgili Haberler

Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta hız kazandı

Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta hız kazandı
Tatilden dönen Iraklı ailenin ciple yaptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Tatilden dönen Iraklı ailenin ciple yaptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler