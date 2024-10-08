El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil uçurumdan uçtu
Bursa’da bir araç sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca aracı uçurumdan aşağı yuvarlandı. Şans eseri araçta kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
Bir şahıs, Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi 2. Ömür Sokak’ta aracını uçurum kenarına park etti. Fakat el frenini çekmeyi unutan sürücü aracın bir anda harekete geçmesiyle şok oldu.
Uçurumdan metrelerce aşağı düşen araç ağaçlara çarparak durabildi. Otomobilde kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Ağaçların tuttuğu araç çekici yardımıyla çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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