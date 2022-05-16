El sallayarak gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'da turistlerin kol çantalarını yankesicilik yaparak çaldığı belirlenen Beril G.K. (18) polis tarafından yakalandı. Suç ortağı ile birlikte kameralara yansıyan Beril G.K.'nin daha önceden 11 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilirken polislerin arasında kameralara el sallayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:54
El sallayarak gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi
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İstanbul'da özellikle turistlerin çantalarını çalan hırsızlık şebekesine yönelik soruşturma başlatıldı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

Görüntülerde suç ortağı ile birlikte dolaşan Beril G.K.'nin yemek yerken kol çantalarını oturdukları sandalyeye asan turistleri kendilerine kurban olarak seçtiği tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde bir lokantaya giren şüphelilerin keşif yaparak turist aradıkları, bulamayınca ayrıldıkları görüldü.

Polis yaptığı operasyonda Beril G.K.'yi Bakırköy'de gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri hırsızlık büro amirliğinde yapıldı. Şüphelinin daha önceden 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de 3 turistin çantasının çalınma olayının faili olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Beril G.K. el sallayarak gittiği adliyede  tutuklanarak  cezaevine gönderildi. Polis suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.


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