Elazığ’da doğalgaz zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada gaz sızıntısı oldu.

Binada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları ağır olmayan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye doğalgaz ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.