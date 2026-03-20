Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı!

Şahaplı köyü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. yönetimindeki 44 AIA 194 plakalı otomobil ile E.N. idaresindeki 44 ACY 793 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.