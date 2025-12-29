Elazığ'da okullara 1 gün kar tatili!

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.