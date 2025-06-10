Elazığ'da piknik faciası: 12 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

Elazığ'da ailesiyle birlikte pikniğe gidip, sıcak havadan bunalarak Keban Baraj Gölü’ne giren 12 yaşındaki M.F.A., boğuldu.

Alınan bilgiye göre Yurtbaşı beldesi Güzelyalı köyü yakınlarında ailesiyle birlikte piknik yapan M.F.A. isimli erkek çocuğu, sıcak havadan bunalıp Keban Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuk için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma yönlendirildi. Çevredekilerin de yardımıyla yapılan aramayla bulunarak sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitidi.