Elazığ'da piknik faciası: 12 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

Elazığ'da ailesiyle birlikte pikniğe gidip, sıcak havadan bunalarak Keban Baraj Gölü’ne giren 12 yaşındaki M.F.A., boğuldu.
Alınan bilgiye göre Yurtbaşı beldesi Güzelyalı köyü
yakınlarında ailesiyle birlikte piknik yapan M.F.A. isimli erkek çocuğu, sıcak
havadan bunalıp Keban Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuk
için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye
sağlık ve jandarma yönlendirildi. Çevredekilerin de yardımıyla yapılan aramayla
bulunarak sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi
Sekin Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak
yaşamını yitidi.