Elazığ'ın plaka kodu ne? Elazığ'ın plaka numarası kaç? Elazığ ve ilçelerinin plaka harfleri...

14.08.2025 13:57:00
Haber Merkezi
Elazığ’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Elazığ ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Elazığ plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir. Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ELAZIĞ'IN PLAKA KODU NEDİR?

Elazığ’ın plaka kodu 23 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Elazığ’da araç plakaları, 23 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Elazığ Plaka Kodunun Anlamı

Elazığ’ın plaka kodu olan 23, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre belirlenmiştir. 23 sayısı, hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmaktadır.

Elazığ ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Elazığ’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Ağın    23 AC
Alacakaya    23 AL
Arıcak    23 AR
Baskil    23 BA
Elazığ Merkez    23 D, 23 DC, 23 DD
Karakoçan    23 KA
Keban    23 KB
Kovancılar    23 KV
Maden    23 M
Palu    23 P
Sivrice    23 S

