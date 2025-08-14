Elazığ'ın plaka kodu ne? Elazığ'ın plaka numarası kaç? Elazığ ve ilçelerinin plaka harfleri...



Elazığ plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir. Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ELAZIĞ'IN PLAKA KODU NEDİR?

Elazığ’ın plaka kodu 23 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Elazığ’da araç plakaları, 23 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Elazığ Plaka Kodunun Anlamı

Elazığ’ın plaka kodu olan 23, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre belirlenmiştir. 23 sayısı, hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmaktadır.

Elazığ ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Elazığ’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Ağın 23 AC

Alacakaya 23 AL

Arıcak 23 AR

Baskil 23 BA

Elazığ Merkez 23 D, 23 DC, 23 DD

Karakoçan 23 KA

Keban 23 KB

Kovancılar 23 KV

Maden 23 M

Palu 23 P

Sivrice 23 S