Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 tutuklama
Elazığ merkezli 3 ilde polis ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheliden 8’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada, ‘Üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin etmek’, ‘Birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yapmak’, ‘Suçtan elde edilen geliri kripto varlıkları kullanarak aklamak’ suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli, Elazığ, Çanakkale ve İstanbul’daki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i, tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3’ü adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.
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