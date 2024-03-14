Öğrenciler üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon: 2 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencilerine açtırdıkları hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 21:47
Öğrenciler üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon: 2 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramada 240 bin lira, 11 bin 200 dolar, farklı kişilere ait 27 banka kartı, 8 cep telefonu ile dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z. ve E.Ç. tutuklandı. B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, belirli ücret verme karşılığında öğrencilere banka hesabı açtırdıkları, internet üzerinden kumar ve bahis gibi yasadışı yollardan elde ettiği gelirleri bu hesaplara aktardıkları öğrenildi.

Zanlıların daha sonra bu hesaplardan çektikleri paraları kripto paraya çevirdikleri belirtildi.


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