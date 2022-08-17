Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre saat 07,24'te Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 12 kilometre derininde gerçekleştiği bildirildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Elazığ Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.
"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"
AFAD'tan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 17, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Kovancilar (Elazig)
Tarih-Saat : 17.08.2022, 07:24:17 TSİ
Enlem : 38.8538 N
Boylam : 40.1218 E
Derinlik : 12.02 km
Detay : https://t.co/eZuSVeWFTW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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