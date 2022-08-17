Avcılar'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da yaşamını yitiren 247 kişi, felaketin meydana geldiği dakikalarda anıldı.
Gölcük Depremi'nde İstanbul'da en fazla can kaybının görüldüğü Avcılar'da, Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde saat 03.02'de meşaleli tören düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, 23 yıldan bu yana acıyı her yıl aynı dakikalarda bir kez daha yaşadıklarını söyledi.
Halisçelik, olası yeni felaketlerin önüne geçebilmek için kentsel dönüşüme önem verilmesini istedi.
'SIFIR FAİZLİ KREDİ OLANAĞI' ÇAĞRISI
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçede başlattıkları çalışmalarla eski yapıların yenilenmesine çalıştıklarını, bunun hızlanması için ülke genelinde sıfır faizli kredi olanağı tanınması gerektiğini önerdiklerini anlattı.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Deprem Anıtı'na karanfil bıraktı.
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