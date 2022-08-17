17 Ağustos'un 23. yılı: Depremde yaşamını yitirenler, Yalova'da törenlerle anıldı
Yalova'da, Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.
Yalova'da büyük yıkıma yol açan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 201 bina ve işyerinin yıkıldığı depremin yıl dönümünde düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Deprem Anıtı'na kadar gerçekleştirilen 'sessiz yürüyüşle' başladı.
Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.
YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN DUA OKUNDU
Yalova Valisi Muammer Erol, AKP Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve yurttaşların katıldığı programda deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcılar, ardından aynı alanda Kuran tilaveti ve okunan mevlidi takip etti.
Saatler 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yaşamlarını yitirenler için dua okudu.
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