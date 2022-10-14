Elazığ'da 600 litre kaçak şarap ele geçirildi: 2 kişiye gözaltı

14 Ekim 2022 Cuma, 10:29

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki bir iş yerinde sahte içki ve kaçak şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 litre sahte alkol, içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ve yarım litre anason ele geçirdi.

Ekipler iş yerinde bulunan şüpheliler U.K. ve V.A'yı gözaltına aldı.

Olaya ilişkin devam eden çalışmalar kapsamında şüpheli V.A'nın evinde yapılan aramada ise 600 litre kaçak şarap bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.