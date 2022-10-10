AKP’li belediyeler alkol satış izni için servet istedi
AKP’li Sancaktepe Belediyesi, tekel bayi açma başvurusu yapanlardan istenen mesafe uygunluk yazısının 2023 yılı tarifesine zam yapıldı.
İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi ilçede içki satışını zorlaştıran bir karara imza attı. Belediyenin ekim ayı meclis toplantısında tekel bayi açma başvurusu yapanlardan istenen mesafe uygunluk yazısının 2023 yılı tarifesine zam yapıldı.
2021’de 3 bin 500 TL olan mesafe uygunluk yazısı önce 150 bin TL’ye çıkarılmak istendi ardından CHP’li komisyon üyelerinin itirazı sonucu bedel 50 bin TL olarak belirlendi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, belediye meclisinde alınan zam kararlarını “Adım adım içki yasağı” olarak nitelendirdi. Aybaş, söz konusu zamların ülke genelinde özellikle AKP’li belediyelerin yönettiği il ve ilçelerde yapıldığına dikkat çekerek bunun özel yaşama müdahale kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.
Aybaş, içkiye yapılan zamlar nedeniyle insanların kaçak içkiye yönlendiğine de dikkat çekerek “İnsanların içki alma özgürlüğünü bu şekilde zamlarla engelleyemezsiniz. Erdoğan, ‘Aç geziyorlar yine de içiyorlar’ dedi. İnsanların yaşam biçimi kimseyi ilgilendirmez. İçkiye sürekli zam gelmesi vatandaşı kaçağa yönlendiriyor. Kaçak içki sebebiyle yaşanan ölümlerin nedeni yanlış içki politikaları, ÖTV ve maliyet zamlarıdır. Bu politikaların nedeni de bugünkü iktidardır. Esnaf zaten bitmiş durumda, bir de bu tarz zamlar nedeniyle batmak üzereyiz” dedi.
“Devletin alkol Politikalarını İzleme Platformu”nun raporlarına göre 2021’de kaçak içki nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi. 2022 Temmuz - Eylül aylarında 12 kişi sahte içkiye bağlı zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Platformdan yapılan açıklamada “Ölümlerin artmaması için içkilerdeki fahiş vergi yükü kaldırılmalı” denildi.
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