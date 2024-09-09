Elazığ’da acı olay: Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ’da acı olay: Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:24

Elazığ-Malatya Karayolu 15’inci kilometresinde eve gitmek için ana yolun karşısına geçmeye çalışan Rahile Çalı’ya (73), 23 HS 710 plakalı otomobil çaptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Etiketler: #Elazığ #Ambulans

İlgili Haberler

Elazığ’da kan donduran olay: Mezarlıkta poşete sarılı bebek cesedi bulundu!

Elazığ’da kan donduran olay: Mezarlıkta poşete sarılı bebek cesedi bulundu!
Elazığ'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Elazığ'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler