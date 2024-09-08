Elazığ'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Elazığ’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Elazığ'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
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DHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 07:22

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Asri Mezarlık karşısında sürücüleri henüz belirlenemeyen 6 araç, birbiriyle çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarında hasar oluşan sürücüler arasında sözlü tartışmalar çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 


Etiketler: #akşam #kaza

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