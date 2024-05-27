Elazığ'da ağaçta 2,5 metrelik yılan besici tarafından görüntülendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde alıç ağacındaki yılan, bölgede hayvan otlatan besici tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:33
Elazığ'da ağaçta 2,5 metrelik yılan besici tarafından görüntülendi
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Beyelması köyü mevkisinde koyun otlatan besici Gökhan Elitaş, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılanın alıç ağacında olduğunu gördü.

Elitaş, kuş avlamak için ağaçta ilerlediğini düşündüğü yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Besici Elitaş, Bahadırlar köyünde yaşadığını, koyunlarını otlatmak için zaman zaman Beyelması köyünde derenin bulunduğu alana gittiğini söyledi.

"YILAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Hayvan otlatırken birkaç koyunun korkuyla kaçıştığını fark ettiğini anlatan Elitaş, "Çevrede yabancı bir hayvan olduğunu anladım. Sağa sola baktığımda alıç ağacının tepesinde büyük bir yılan olduğunu gördüm. O anda ben de tedirgin oldum. Yılanı uzaktan cep telefonu ile görüntüledim. Daha sonra hayvanlarımla bölgeden uzaklaştım." dedi.

Elitaş, hayvanlarını otlatmak için sürekli gittiği bölgede daha önce de yılan gördüğünü ancak bu boyuttaki bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirtti.

 


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