Site bahçesine giren yılan yakalandı
Mersin'de site bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çitçiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yılanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Baban neden görevden alındı biliyor musun?...'
- Tarihi baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif!
- Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
- Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi
- 'Başkan adaylığından çekileceğim...'
- Dolar 20 lira olursa ne olur?
- Ata Emre cinayetinde yeni gelişme
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Şirin Payzın'dan ayrılık kararı
- Rize'de korkunç 'trafik' tartışması!