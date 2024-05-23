Site bahçesine giren yılan yakalandı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:45

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:45

Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çitçiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yılanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

