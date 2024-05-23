Site bahçesine giren yılan yakalandı

Mersin'de site bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:45
Site bahçesine giren yılan yakalandı
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Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çitçiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yılanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.


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