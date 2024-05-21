Anne terliğiyle yılanı ekmeğinden ettiler

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:24

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:26

Antalya'da Kepez Kent Ormanı’nda yurttaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, yurttaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi. Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada yurttaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.

Bir yandan kurbağanın kurtuluşuna sevinen yurttaşlar, durumuna üzüldükleri yılana da kıymalı gözleme ve su ikram etti. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, suyu ise içti.

Olayı yaşayanlardan Batuhan Dinç, önlerinden geçen kurbağayı yılanın bir anda yakaladığını görünce cep telefonunun kayıtlarını açtıklarını anlattı. Vicdan ve ekolojik sistem arasında gel git yaşadıklarını aktaran Dinç, "Yesin mi, kurtaralım mı derken, yengem olaya anne terliğiyle müdahale etti. O terliğin çözemeyeceği hiçbir problem yok. Kurbağayı kurtardıktan sonra ise o yılanın ekmeğini elinden aldığımızı düşünerek kıymalı gözleme ile hatamızı telafi etmeye çalıştık, su içirdik. Olayı iki tarafın da zarar görmeyeceği şekilde sonuçlandırmaya çalıştık. Kıymanın biraz tadına baktı ama avının üzerine soğuk su içmiş gibi oldu" dedi.