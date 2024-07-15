Elazığ'da Atatürk heykeline taşla saldırıda yeni gelişme: Şüpheli adliyeye sevk edildi
Elazığ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.K., adliyeye sevk edildi.
Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde, dün öğleden sonra buradaki Atatürk heykeline çıkan H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı.
Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
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