Hükümlü koğuşunda vurulmuştu: Elazığ Açık Cezaevi'ndeki olayda 5 tutuklama

Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na girip tutuklu Murat Bulut’u silahla bacağından yaralayan Musa Orhan ile kendisine yardım eden 4 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:36
Hükümlü koğuşunda vurulmuştu: Elazığ Açık Cezaevi'ndeki olayda 5 tutuklama
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Skandal olay, 5 Temmuz’da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi.

Musa Orhan, cezaevinin etrafında bulunan tel örgülerden atlayarak kuruma girip, adli bir suçtan hükümlü Murat Bulut’a tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı.

Bulut, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bulut’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Orhan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Orhan ve kendisine yardım ettiği belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ekiplerin bir başka çalışmasında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan aranan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 


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