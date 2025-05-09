Elazığ’da bir kişi boş arazide ölü bulundu

Elazığ’da 30 yaşındaki bir kişi, boş arazide ölü bulundu.

Elazığ’da bir kişi boş arazide ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:10

Olay, Elaziğ'ın Doğukent Mahallesi’nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yerde yatan Muhammet Gül’ün (30), hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



Etiketler: #Elazığ #ceset

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