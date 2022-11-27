Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki çocuk babası Bilal Bilici, (31) dün akşam saatlerinde eşini ve çocuklarını kayınvalidesine bırakarak, Yeni Mahalle'deki evine döndü.
Bilici'ye telefonla ulaşamayan eşi, kocasının işyeri telefonunu açmadığını öğrenince eve gitti.
Eşinin yatakta hareketsiz yattığını gören kadın, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve giden sağlık ekipleri, Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bilici'nin cesedi, otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
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