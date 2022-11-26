Lassa ateşi salgını yayılıyor! Ölü sayısı 178’e çıktı
Covid-19 salgını etkisini sürdürürken şimdi de Lassa ateşi salgını yayılmaya başladı. Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 178'e yükseldi. İşte ölümcül salgının detayları...
Koronavirüsten sonra şimdi de Lassa ateşi salgını endişesi başladı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 1 Ocak- 20 Kasım arasında 8 binden fazla şüpheli Lassa ateşi vakası görüldüğü ve yapılan testlerde bunlardan 989’unun pozitif çıktığı belirtildi.
178 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkede, bu süre zarfında salgın nedeniyle 178 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada salgının, ülkenin 26 eyaletine bağlı 107 bölgede görüldüğü ve en fazla Ondo, Edo ve Bauchi eyaletinde etkili olduğu kaydedildi.
NCDC, ülkede 1 Ocak-4 Ekim arasında Lassa ateşi salgınından yaşamını yitirenlerin sayısını 172 olarak açıklamıştı.
TEDAVİ İÇİN 3 İLAÇ BELİRLENDİ
Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu. Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.
BİR ÇOK ÜLKEDE GÖRÜLÜYOR
Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya’da ilk olarak 1969’da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.
NASIL BULAŞIYOR?
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.
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