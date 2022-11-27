İtalya’da toprak kayması: 1 ölü, 11 kayıp
İtalya’nın Ischia adasında toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.
İtalya’nın Napoli kentinin batısında bulunan Ischia adasında toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, 200 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.
Toprak kaymasında 31 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği, 11 kişinin kayıp olduğu ve 13 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, “Çok ciddi bir durum ve çamurun altında hala insanlar var” ifadelerini kullandı.
İtalya’nın yangın ve kurtarma hizmeti sunan resmi kurumu Vigili Del Fuoco, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama
- AKP'ye destek mum gibi eriyor
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti