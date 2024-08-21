Elazığ’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Elazığ’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, Abdullahpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde silah sesini duyan yakınları, E.Y.’nin odada yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Ağır yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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