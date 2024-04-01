AKP’nin üst düzey isminden ‘yerel seçim’ değerlendirmesi: ‘Bu derse hemen çalışmalıyız’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sonuçlarının analizi rasyonel bir biçimde yapılabilen seçimler, sonraki seçimler için yol gösterici işlev görür. Biz bu derse hemen ve çok iyi çalışmalıyız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:04
AKP’nin üst düzey isminden ‘yerel seçim’ değerlendirmesi: ‘Bu derse hemen çalışmalıyız’
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Yazıcı’nın paylaşımı şu şekilde: 

“‘Egemenlik, kayıtsız ve şartsız Milletindir’. Millet asla yanılmaz. 

Seçim sonuçları, demokratik refleksin göstergesi. 

Düşünen, dertli olan herkes için ders verici. 

Sonuçlarının analizi rasyonel bir biçimde yapılabilen seçimler, sonraki seçimler için yol gösterici işlev görür. 

Biz bu derse hemen ve çok iyi çalışmalıyız.

Dün gerçekleşen yerel seçim sonuçları, Ülkemiz, Milletimiz ve demokratik hayatımız için hayırlı olsun.

Bu yerel seçimlerde Millet iradesine göre ‘mazbata’ alan herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”


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