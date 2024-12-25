Elazığ'da büyük 'ruhsatsız silah' operasyonu: 16 şahıs yakalandı

Elazığ’da ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 16 şahıs yakalandı.

Elazığ'da büyük 'ruhsatsız silah' operasyonu: 16 şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:29

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca tüfek taşıyan 16 şahıs yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 68 adet fişek, 3 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 4 adet kartuş ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.


Etiketler: #Elazığ #silah

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