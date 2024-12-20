Elazığ’da yolcu otobüsü kaçırıldı
Elazığ’da bir otobüsü kaçırarak park halindeki araçlara ve iş yerine çarparak zarar veren alkollü şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında başladı. Alkollü öğrenilen A.A., bir otobüsü kaçırdıktan sonra kent merkezinde gezmeye başladı.
Sokak soka gezen ve yol boyunca park halindeki 6 araca çarpan şahıs, aynı zamanda bir fırına da zarar verdi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. 250 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Mahkeme karşısına çıkartılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Elazığ #yolcu otobüsü
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