Elazığ’da çocuk oyun parkında silahlı çatışma: 2 gözaltı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 19:16

Güncelleme: 07.09.2023 - 19:30

Elazığ'da Sarayatik Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan çocuk oyun parkında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine silahlarla ateş etti.

GÖZALTILAR VAR

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce yine aynı yerde iki grup arasında çıkan çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı.