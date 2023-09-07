Elazığ’da çocuk oyun parkında silahlı çatışma: 2 gözaltı
Elazığ’da 2 grup arasında çocuk parkında silahlı kavga çıktı. Olayda yaralanan olmazken, 2 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da Sarayatik Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan çocuk oyun parkında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine silahlarla ateş etti.
GÖZALTILAR VAR
Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce yine aynı yerde iki grup arasında çıkan çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Vaiz millilerin giyimini beğenememiş!
- Hayali ile gerçeği arasındaki fark!
- Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor!
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- Menzil'de yangın çıktı
- Tek yumrukla canından oldu!
- Teknik serviste çeteleşme!
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!