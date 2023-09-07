Elazığ’da çocuk oyun parkında silahlı çatışma: 2 gözaltı

Elazığ’da 2 grup arasında çocuk parkında silahlı kavga çıktı. Olayda yaralanan olmazken, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 19:16
Elazığ’da çocuk oyun parkında silahlı çatışma: 2 gözaltı
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Elazığ'da Sarayatik Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan çocuk oyun parkında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine silahlarla ateş etti.

GÖZALTILAR VAR

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce yine aynı yerde iki grup arasında çıkan çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı.


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Elazığ Çocuk parkı Silahlı çatışma

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