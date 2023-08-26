Çocuk parkındaki bankta ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!
Erzincan'da 75 yaşındaki Hüseyin Türkmen'in çocuk parkında ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Erzincan'da İnönü Mahallesi 40. Sokak'taki çocuk parkında bulunan bankın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SORUŞURMA BAŞLATILDI!
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede 75 yaşındaki Hüseyin Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Türkmen'in yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, şüpheli bulunan ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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