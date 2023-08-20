Kağıthane'de çocuk parkı alev alev yandı: Soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 07:48

Güncelleme: 20.08.2023 - 07:52

Dün gece saat 01.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Eren Sokak'taki çocuk parkında yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen alevler, çocuk oyun gruplarını sardı.

Çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada belediyeye ait su tankeri de alevleri söndürmek için müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sırasında çocuk parkında hasar meydana geldi.