Kağıthane'de çocuk parkı alev alev yandı: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir çocuk parkında yangın çıktı. Büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken parkta hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 07:48
Kağıthane'de çocuk parkı alev alev yandı: Soruşturma başlatıldı
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Dün gece saat 01.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Eren Sokak'taki çocuk parkında yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen alevler, çocuk oyun gruplarını sardı.

Çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada belediyeye ait su tankeri de alevleri söndürmek için müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sırasında çocuk parkında hasar meydana geldi.  


Kağıthane Çocuk parkı

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