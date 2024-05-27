Elazığ’da çok sayıda EYP malzemesi ele geçirildi
Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Palu ilçesi kırsalında terör örgütüne ait bir sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok miktarda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Palu ilçesi Burgudere köyü kırsalında icra edilen Şehit J. Er Süleyman AKAN-30 operasyonunda geçmiş yıllarda BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak ve içerisinde EYP yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok miktarda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Öte yandan "Halkımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir” mesajı verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 1 kişi gözaltına alındı
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- THY’den açıklama geldi!
- 'Hedef iç çatışma'
- Tanju Özcan'dan, Bahçeli'ye çağrı
- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile ne görüştüğünü açıkladı
- Fenerbahçe'nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi
- Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?