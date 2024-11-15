Elazığ’da dehşet: Muhabir olan kız arkadaşını silahla vurdu, intihar etti!
Elazığ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi (25) ensesinde vurarak ağır yaralayan Vahap Selim Çetin (26), aynı silahla intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti.
Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İntihara kalkışan Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çetin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
AĞABEYİ DE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞTİ
Öte yandan Vahap Selim Çetin'in (29) ağabeyi Halil Çetin de temmuz ayında kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı (29) Hazar Gölü kıyısında bir aracın içerisinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.
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