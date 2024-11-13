Eşini katleden polis intihara da kalkıştı
Ankara’da, beylik tabancasıyla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan polis memuru ağır yaralandı.
Olay, Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi’ndeki polis lojmanlarında meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K., eşi Ş.K.’yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
Ardından aynı silahla kendini vuran K.K. ağır yaralandı.
Hayatını kaybeden Ş.K.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken ağır yaralı K.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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