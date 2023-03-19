Elazığ'da dehşet: Tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü

Elazığ’da M.A. isimli şahıs, tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü. M.A. gözaltına alınırken; olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:38
Elazığ'da dehşet: Tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü
Abone Ol google-news

Güneykent Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede; Mehmet Süleyman A. (24) ile kuzeni M. A. (23) arasında önceki akşam henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, M.A. silah ile kuzenine peş peşe ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Süleyman A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Elazığ 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem

İlgili Haberler

Elazığ Stadı'ndan 'Atatürk'ün silinmesine CHP'den tepki

Elazığ Stadı'ndan 'Atatürk'ün silinmesine CHP'den tepki
Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi

Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi
Meteoroloji'den Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

En Çok Okunan Haberler