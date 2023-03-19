Elazığ'da dehşet: Tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:38

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 12:39

Güneykent Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede; Mehmet Süleyman A. (24) ile kuzeni M. A. (23) arasında önceki akşam henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, M.A. silah ile kuzenine peş peşe ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Süleyman A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.