Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:27

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:07

Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtilerek, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yurttaşların ulaşım için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.