Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:27
Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi
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Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtilerek, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yurttaşların ulaşım için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.


Tunceli Çemişgezek Feribot feribot seferleri

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