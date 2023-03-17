Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri sis nedeniyle iptal edildi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtilerek, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, yurttaşların ulaşım için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
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