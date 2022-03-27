Elazığ'da deprem
Elazığ, sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Kentte 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Elazığ'da saat 10.36'da bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilen depremin derinliği AFAD verilerine göre 7 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini 5.6 kilometre olarak açıkladı.
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