Elazığ'da deprem

27 Mart 2022 Pazar, 10:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Elazığ'da saat 10.36'da bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilen depremin derinliği AFAD verilerine göre 7 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini 5.6 kilometre olarak açıkladı.