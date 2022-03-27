Elazığ'da deprem

Elazığ, sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Kentte 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 10:37
Elazığ'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Elazığ'da saat 10.36'da bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilen depremin derinliği AFAD verilerine göre 7 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini 5.6 kilometre olarak açıkladı.



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